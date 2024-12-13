Минобороны РФ назвало удар по энергетике Украины ответом на атаку в Таганроге

Вооруженные силы РФ в ответ на удар американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен ударными беспилотниками и высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу украинского военно-промышленного комплекса.