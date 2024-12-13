Минобороны РФ назвало удар по энергетике Украины ответом на атаку в Таганроге

Вооруженные силы РФ в ответ на удар американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен ударными беспилотниками и высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу украинского военно-промышленного комплекса.

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«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по расположенному в Ростовской области военному аэродрому Таганрог. В ведомстве уточнили, что для удара украинская сторона использовала шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, имеющих дальность 300 км.

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН заявлял, что российской стороне необязательно бить по объектам на Украине сразу новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник», система «Искандер» вполне справится с поставленными задачами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУ

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