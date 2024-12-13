СВР: После применения «Орешника» в НАТО боятся ответа РФ на агрессию
В Североатлантическом альянсе после испытания ракетного комплекса «Орешник» российского производства опасаются, что агрессия против Москвы станет обоснованием для решительного ответа со стороны России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.
Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО после использования ракеты существенно возросла. Отмечается, что наличие у России неопровержимых доказательств агрессии Запада является «крайне тревожным знаком для НАТО».
Ранее американские чиновники заявили, что Россия в ближайшее время может провести пуск новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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