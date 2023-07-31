Минобороны РФ: нанесены удары по позициям ВСУ в Херсоне

Военные России наносят удары по подразделениям украинской армии в районе Антоновского моста в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ в Херсонской области.

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По его словам, обстрел ведется в темное время суток специальными подразделениями во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр».

Ранее российские артиллеристы накрыли огнем диверсантов ВСУ под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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