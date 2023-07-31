Минобороны РФ: нанесены удары по позициям ВСУ в Херсоне
31 июля 202306:47
Военные России наносят удары по подразделениям украинской армии в районе Антоновского моста в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ в Херсонской области.
По его словам, обстрел ведется в темное время суток специальными подразделениями во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр».
Ранее российские артиллеристы накрыли огнем диверсантов ВСУ под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru