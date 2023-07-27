РБК: В Херсоне задержали обученного военной разведкой Украины мужчину со взрывчаткой

По информации СМИ, мужчина проходил обучение минно-взрывному делу в Киеве. При задержании оперативники выяснили, что злоумышленник был в контакте с представителями военной разведки Украины и получил от них порядка килограмма взрывчатки пластида, детонаторы и оборудование для дистанционного подрыва по радиолинии.

Уточняется, что мужчину задержали и заключили под стражу.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта на одном из кораблей Черноморского флота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

