РБК: В Херсоне задержали обученного военной разведкой Украины мужчину со взрывчаткой
Сотрудники полиции в Херсонской области задержали гражданина Украины, который готовил теракты, сообщает издание РБК со ссылкой на источник.
По информации СМИ, мужчина проходил обучение минно-взрывному делу в Киеве. При задержании оперативники выяснили, что злоумышленник был в контакте с представителями военной разведки Украины и получил от них порядка килограмма взрывчатки пластида, детонаторы и оборудование для дистанционного подрыва по радиолинии.
Уточняется, что мужчину задержали и заключили под стражу.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта на одном из кораблей Черноморского флота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru