Российские артиллеристы накрыли огнем диверсантов ВСУ под Херсоном
Артиллеристы группировки войск «Днепр» накрыли плотным огнем группы украинских диверсантов в районе Садового в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое», — приводит его слова РИА Новости.
В результате огневого налета российские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт диверсантов.
Кроме того, на херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла удары по скоплениям ВСУ в районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского. Было уничтожено два минометных расчета, автотехника, личный состав подразделения противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru