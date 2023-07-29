Российские артиллеристы накрыли огнем диверсантов ВСУ под Херсоном

Артиллеристы группировки войск «Днепр» накрыли плотным огнем группы украинских диверсантов в районе Садового в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое», — приводит его слова РИА Новости.

В результате огневого налета российские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт диверсантов.

Кроме того, на херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла удары по скоплениям ВСУ в районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского. Было уничтожено два минометных расчета, автотехника, личный состав подразделения противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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