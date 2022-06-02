Минобороны РФ: Киев планирует обстреливать Россию американскими ракетами

Националисты Украины планируют разместить в городе Шостка Сумской области ракетные системы американского производства большой дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальника Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаила Мизинцева.

Байден отказался поставлять Украине ракеты для ударов по России

По его словам, это необходимо для нанесения ударов по пограничной территории РФ. Отмечается, что украинская сторона хочет вызвать ответную реакцию и затем обвинить ВС России в неизбирательном обстреле гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Напомним, президент США Джо Байден в среду официально объявил об отправке на Украину новых партий вооружений. По его словам, в новый пакет вооруженной помощи Киеву вошли поставки реактивных систем залпового огня Himars с дальностью ракет до 80 километров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОбстрелРакетыУкраина
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