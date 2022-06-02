Минобороны РФ: Киев планирует обстреливать Россию американскими ракетами

По его словам, это необходимо для нанесения ударов по пограничной территории РФ. Отмечается, что украинская сторона хочет вызвать ответную реакцию и затем обвинить ВС России в неизбирательном обстреле гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Напомним, президент США Джо Байден в среду официально объявил об отправке на Украину новых партий вооружений. По его словам, в новый пакет вооруженной помощи Киеву вошли поставки реактивных систем залпового огня Himars с дальностью ракет до 80 километров.

