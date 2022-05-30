Байден отказался поставлять Украине ракеты для ударов по России
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен передавать Киеву дальнобойные ракетные системы, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о ракетах, дальность действия которых позволила бы украинской армии наносить удары по территории России.
«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», - подчеркнул он.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что США планирую передать украинской армии дальнобойные ракетные комплексы M270 MLRS и РСЗО HIMARS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS, сообщает «Свободная пресса».
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