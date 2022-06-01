США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности
Президент США Джо Байден в среду официально объявил об отправке на Украину новых партий вооружений, сообщает Белый дом.
«Благодаря дополнительному финансированию США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», – говорится в заявлении Байдена.
По его словам, в новый пакет вооруженной помощи Киеву вошли поставки реактивных систем залпового огня Himars с дальностью ракет до 80 километров.
По сообщениям американских СМИ, в новый пакет помощи на сумму $700 млн также войдут радары для обнаружения воздушных целей, противотанковые ракеты Javelin, противотанковое оружие, вертолеты, снаряды и запасные части.
Ранее в МИД РФ заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США.
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