США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности

Президент США Джо Байден в среду официально объявил об отправке на Украину новых партий вооружений, сообщает Белый дом.

«Благодаря дополнительному финансированию США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», – говорится в заявлении Байдена.

По его словам, в новый пакет вооруженной помощи Киеву вошли поставки реактивных систем залпового огня Himars с дальностью ракет до 80 километров.

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По сообщениям американских СМИ, в новый пакет помощи на сумму $700 млн также войдут радары для обнаружения воздушных целей, противотанковые ракеты Javelin, противотанковое оружие, вертолеты, снаряды и запасные части.

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОружиеСШАДжо Байден
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