Отмечается, что 12 из 17 бойцов ВСУ сложили оружие после попыток украинской армии прорваться через российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Еще пятеро бойцов — во время отражения контратак украинских боевиков в направлении Любимовки, Обуховки, Камышевки и Плехово.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего за сутки потери украинской стороны в этом регионе составили свыше 400 человек и 16 единиц бронетехники, включая танк.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российским военным удалось получить трофейное западное оружие и технику в Угледаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

