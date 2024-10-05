Минобороны РФ: 17 бойцов ВСУ сдались в плен на курском направлении
В Минобороны России сообщили, что 17 украинских военных сдались в плен в ходе боевых действий на курском направлении.
Отмечается, что 12 из 17 бойцов ВСУ сложили оружие после попыток украинской армии прорваться через российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Еще пятеро бойцов — во время отражения контратак украинских боевиков в направлении Любимовки, Обуховки, Камышевки и Плехово.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего за сутки потери украинской стороны в этом регионе составили свыше 400 человек и 16 единиц бронетехники, включая танк.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российским военным удалось получить трофейное западное оружие и технику в Угледаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru