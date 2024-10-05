МО РФ: В Угледаре российские военные захватили трофейное оружие Запада

Российским военным удалось заполучить трофейное западное оружие и технику на территории взятого под контроль Угледара в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Не отбивают»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье, ВСУ «укрепляются»

По данным ведомства, российские штурмовики получили польские бесшумные минометы, американские и турецкие автоматические гранатометы, а также различное стрелковое вооружение.

3 октября в МО РФ объявили об освобождении российскими военными Угледара.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пока из Угледара не удалось эвакуировать более ста мирных жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападМинобороныВоенныеОружиеДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры