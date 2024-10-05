МО РФ: В Угледаре российские военные захватили трофейное оружие Запада
Российским военным удалось заполучить трофейное западное оружие и технику на территории взятого под контроль Угледара в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российские штурмовики получили польские бесшумные минометы, американские и турецкие автоматические гранатометы, а также различное стрелковое вооружение.
3 октября в МО РФ объявили об освобождении российскими военными Угледара.
Ранее в Минобороны России сообщили, что пока из Угледара не удалось эвакуировать более ста мирных жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru