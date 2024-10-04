Минобороны России: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
Российские военные за неделю освободили шесть населенных пунктов, в том числе город Угледар, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что за неделю в плен сдались 83 военных ВСУ, 44 из которых - в ходе зачистки Угледара.
Также российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наемников.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронированную технику украинских войск в курском приграничье, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru