Минобороны России: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов

В российском оборонном ведомстве также отметили, что за неделю в плен сдались 83 военных ВСУ, 44 из которых - в ходе зачистки Угледара.

Также российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронированную технику украинских войск в курском приграничье, напоминает RT.

