При этом часть украинских бойцов сдались и сложили оружие. В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены огневые позиции противника и уничтожены пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям. Вооруженные силы Украины отступили, оставив раненых и убитых.

Ранее стало известно, что группировка ВС РФ «Юг» на донецком направлении освободила населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

