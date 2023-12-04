Минобороны: противник бежал из поселка Артемовское, бросив часть убитых

Украинские солдаты в поселке Артемовское бежали под натиском штурмовых групп ВДВ Южной группировки войск России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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При этом часть украинских бойцов сдались и сложили оружие. В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены огневые позиции противника и уничтожены пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям. Вооруженные силы Украины отступили, оставив раненых и убитых.

Ранее стало известно, что группировка ВС РФ «Юг» на донецком направлении освободила населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРоссийская Армия

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