Минобороны РФ: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Группировка ВС РФ «Юг» на донецком направлении освободила населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается также, что российские силы улучшила позиции по переднему краю. Всего за сутки в регионе было уничтожено 250 украинских военных, а также пять танков. Сообщается, что были отражены все атаки в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка в ДНР.

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Днем ранее российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве также отчитались об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении и трех атак на донецком направлении. Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

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