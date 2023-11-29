Минобороны РФ: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Группировка ВС РФ «Юг» на донецком направлении освободила населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается также, что российские силы улучшила позиции по переднему краю. Всего за сутки в регионе было уничтожено 250 украинских военных, а также пять танков. Сообщается, что были отражены все атаки в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка в ДНР.