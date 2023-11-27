Кадыров: украинских диверсантов ликвидировали в пригороде Артемовска

В пригороде Артемовска в ДНР уничтожили очередную диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Российские бойцы ликвидировали блиндаж ВСУ на артемовском направлении

По его словам, операцию провели бойцы отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по ЧР с военнослужащими второго армейского корпуса. Информацией о расположении украинских военных поделились оперативники специального отряда «Ахмат».

Ранее войска России взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРамзан Кадыров

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