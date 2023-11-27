Кадыров: украинских диверсантов ликвидировали в пригороде Артемовска
27 ноября 202302:27
В пригороде Артемовска в ДНР уничтожили очередную диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, операцию провели бойцы отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по ЧР с военнослужащими второго армейского корпуса. Информацией о расположении украинских военных поделились оперативники специального отряда «Ахмат».
Ранее войска России взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru