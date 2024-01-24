Минобороны: Обмен погибшими на Ил-76 пленными должен был пройти на КПП «Колотиловка»
Обмен между военнопленными, в том числе теми, которые погибли при атаке на российский военный самолет Ил-76, должен был пройти на пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границе. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что обмен пленными должен был состояться во второй половине дня. Колотиловка находится на границе Белгородской и Сумской областей.
Ранее днем Минобороны Украины подтвердило срыв обмена между пленными, добавив, что «пока не происходит». Заявление ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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