Минобороны: Обмен погибшими на Ил-76 пленными должен был пройти на КПП «Колотиловка»

В ведомстве уточнили, что обмен пленными должен был состояться во второй половине дня. Колотиловка находится на границе Белгородской и Сумской областей.

Ранее днем Минобороны Украины подтвердило срыв обмена между пленными, добавив, что «пока не происходит». Заявление ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

