Новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать в Москве
Со 2 января 2025 года в Москве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Теперь одна поездка по транспортной карте «Тройка» будет стоить 63 рубля, а по банковской — 70 рублей. При этом стоимость билета на одну поездку увеличилась до 75 рублей, а билета «Кошелек» на 90 минут — до 94 рублей. Между тем дешевле всего обойдется разовая поездка по биометрическим данным, цена которой составит лишь 59 рублей.
Стоимость безлимитного проезда по «Тройке» увеличилась до 365 рублей, на три дня — до 700 рублей, на месяц — до 3 тысяч 70 рублей, а на три месяца — до 7 тысяч 430 рублей. Отмечается, что пересадки между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными.
Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что РЖД обновили правила перевозки животных в поездах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru