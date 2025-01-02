Новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать в Москве

Теперь одна поездка по транспортной карте «Тройка» будет стоить 63 рубля, а по банковской — 70 рублей. При этом стоимость билета на одну поездку увеличилась до 75 рублей, а билета «Кошелек» на 90 минут — до 94 рублей. Между тем дешевле всего обойдется разовая поездка по биометрическим данным, цена которой составит лишь 59 рублей.

Стоимость безлимитного проезда по «Тройке» увеличилась до 365 рублей, на три дня — до 700 рублей, на месяц — до 3 тысяч 70 рублей, а на три месяца — до 7 тысяч 430 рублей. Отмечается, что пересадки между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными.

Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что РЖД обновили правила перевозки животных в поездах.