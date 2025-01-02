Минобороны: ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27

Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, ПВО РФ также удалось поразить 97 БПЛА ВСУ и шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне проведения СВО.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражающий удар по объекту энергетики ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ПВОВСУСу-27СамолётМинобороны РФ

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