Минобороны: ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27
2 января 202513:43
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, ПВО РФ также удалось поразить 97 БПЛА ВСУ и шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне проведения СВО.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражающий удар по объекту энергетики ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru