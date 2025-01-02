Политолог: Взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны

Возгорание автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане, произошедшие в США накануне, могут быть связаны между собой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на политолога, подполковника американской армии в отставке Эрла Расмуссена.

По его словам, у этих происшествий есть сходства.

«Я думаю, за этим стоит какая-то организация. Слишком много совпадений, слишком хорошо спланировано», - сказал Расмуссен, добавив, что теперь в США следует усилить меры безопасности.

Целью совершенных накануне атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, по мнению политолога, было вселить страх гражданам и усилить напряженность в США.

1 января во время празднования Нового года в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу на Бурбон-стрит. После этого водитель вышел из автомобиля и начал стрелять по людям. Полицейские открыли ответный огонь по преступнику и ликвидировали его. По последним данным, число погибших во время теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15, исполнителем преступления был 42-летний гражданин США, риелтор из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, передает «РЕН ТВ».