Политолог: Взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны
Возгорание автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане, произошедшие в США накануне, могут быть связаны между собой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на политолога, подполковника американской армии в отставке Эрла Расмуссена.
По его словам, у этих происшествий есть сходства.
«Я думаю, за этим стоит какая-то организация. Слишком много совпадений, слишком хорошо спланировано», - сказал Расмуссен, добавив, что теперь в США следует усилить меры безопасности.
Целью совершенных накануне атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, по мнению политолога, было вселить страх гражданам и усилить напряженность в США.
1 января во время празднования Нового года в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу на Бурбон-стрит. После этого водитель вышел из автомобиля и начал стрелять по людям. Полицейские открыли ответный огонь по преступнику и ликвидировали его. По последним данным, число погибших во время теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15, исполнителем преступления был 42-летний гражданин США, риелтор из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, передает «РЕН ТВ».
По информации ФБР, во время перестрелки со злоумышленников были ранены два полицейских. Также на месте происшествия были обнаружены взрывные устройства.
В тот же день в Лас-Вегасе электромобиль Tesla Cybertruck загорелся недалеко от башни нового президента США Дональда Трампа. По словам очевидцев, на месте ЧП были слышны взрывы. Здание отеля эвакуировали, территорию оцепили. Согласно информации «Associated Press», в результате ЧП погиб один человек, еще семь получили травмы. Отмечается, что в машине были обнаружены канистры с бензином и пиротехника.
Гендиректор и архитектор продукта Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв Cybertruck был вызван очень крупными фейерверками или бомбой, которая находилась в кузове автомобиля, сообщает RT. Он назвал произошедшее в Лас-Вегасе терактом, отметив, что прочность материала авто смогла предотвратить больший ущерб от взрыва.
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