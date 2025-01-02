СМИ раскрыли гонорар группы «Joy» за выступление в РФ

Популярная в 80-е годы музыкальная группа «Joy» готова выступить в России за €16 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что артисты заявили своим менеджерам о готовности выступать на корпоративах и частных мероприятиях в России, однако им необходимо будет предоставить англо- или немецкоговорящего звукорежиссера. По данным источника, исполнители хита «Valerie» требуют, чтобы этот специалист был знаком с особенностями площадки и контролировал звук и свет во время шоу.

В райдере музыкантов также прописана оплата виз и перелета из Цюриха, Зальцбурга и Риги для группы. К тому же отмечается, что артисты готовы выступать лишь на просторной сцене от 12 квадратных метров и с голосовыми эффектами. Так, по райдеру организаторы обязаны предоставить им одну цифровую реверберацию и одну цифровую задержку.