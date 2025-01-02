СМИ раскрыли гонорар группы «Joy» за выступление в РФ
Популярная в 80-е годы музыкальная группа «Joy» готова выступить в России за €16 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что артисты заявили своим менеджерам о готовности выступать на корпоративах и частных мероприятиях в России, однако им необходимо будет предоставить англо- или немецкоговорящего звукорежиссера. По данным источника, исполнители хита «Valerie» требуют, чтобы этот специалист был знаком с особенностями площадки и контролировал звук и свет во время шоу.
В райдере музыкантов также прописана оплата виз и перелета из Цюриха, Зальцбурга и Риги для группы. К тому же отмечается, что артисты готовы выступать лишь на просторной сцене от 12 квадратных метров и с голосовыми эффектами. Так, по райдеру организаторы обязаны предоставить им одну цифровую реверберацию и одну цифровую задержку.
Представители «Joy» также требуют предоставить им на площадке воду, салаты, полотенце, утюг и гладильную доску.
«Joy» — музыкальная группа, выступающая в направлении европоп или евродиско, созданная в Австрии в 1984 году. Одни из самых популярных ее песен — «Touch By Touch», «Valerie» и «Hello».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский актер Никита Кологривый за съемки в рекламе получает от 12 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27
- СМИ раскрыли гонорар группы «Joy» за выступление в РФ
- Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
- Прокурор: Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12
- МИД РФ: В прекращении поставок российского газа через Украину виноваты Киев и США
- В Анапе выявили новый выброс мазута на побережье
- В МВД раскрыли новую схему мошенников с приложениями ЖКХ
- Новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать в Москве
- Политолог: Взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны
- Умер экс-депутат ГД Виктор Алкснис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru