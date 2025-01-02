Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
В норильском аэропорту самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным источника, ЧП в международном аэропорту Норильска им. Урванцева произошло примерно в 08:00 часов утра по местному времени. Воздушное судно, следовавшее из Москвы, выкатилось за пределы ВПП при развороте в районе рулежной дорожки.
Представители прокуратуры рассказали, что на борту самолета было 79 пассажиров. Для выполнения обратного рейса в Москву компания выделила запасной борт, вылет которого был запланирован на 15:30 часов.
Отмечается, что Airbus 321A временно отстранили от полетов, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ЧП началась проверка.
Ранее эксперты заявили, что пассажирский лайнер в аэропорту Муан в Южной Корее разбился из-за сочетания ряда факторов, в том числе наличия бетонной стены на ВПП, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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