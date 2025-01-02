Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

В норильском аэропорту самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным источника, ЧП в международном аэропорту Норильска им. Урванцева произошло примерно в 08:00 часов утра по местному времени. Воздушное судно, следовавшее из Москвы, выкатилось за пределы ВПП при развороте в районе рулежной дорожки.