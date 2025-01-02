В МВД раскрыли новую схему мошенников с приложениями ЖКХ

Мошенники, которые занимаются взломами мобильных телефонов граждан, теперь предлагают жертвам установить новые приложения, убеждая их, что это необходимо для оплаты счетов ЖКХ или записи к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД.

По данным источника, в 2024 году выросло число случаев взлома аккаунтов россиян в социальных сетях. Отмечается, что после взлома мошенники часто рассылают от имени жертвы фишинговые ссылки для заполнения каких-либо электронных форм. В связи с этим представители МВД призвали граждан не загружать сомнительные ссылки.