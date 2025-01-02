В МВД раскрыли новую схему мошенников с приложениями ЖКХ
Мошенники, которые занимаются взломами мобильных телефонов граждан, теперь предлагают жертвам установить новые приложения, убеждая их, что это необходимо для оплаты счетов ЖКХ или записи к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД.
По данным источника, в 2024 году выросло число случаев взлома аккаунтов россиян в социальных сетях. Отмечается, что после взлома мошенники часто рассылают от имени жертвы фишинговые ссылки для заполнения каких-либо электронных форм. В связи с этим представители МВД призвали граждан не загружать сомнительные ссылки.
В ведомстве также предупредили, что злоумышленники часто представляются работниками управляющих компаний или медучреждений, предлагая установить гражданам новое приложение, которое на самом деле предназначено для получения доступа к мобильным устройствам и кражи денег.
До этого в МВД рассказали, что в 2024 году в России одна из самых крупных сумм из тех, которые были переведены одной жертвой на счета мошенников, составила примерно 180 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что Центробанк РФ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои системы в два раза быстрее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru