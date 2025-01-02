В Роскачестве назвали категории невозвратных подарков
В Роскачестве назвали категории подарков, которые невозможно вернуть в магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей организации.
В компании напомнили, что к невозвратным товарам относятся продукты питания, предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика, чулочно-носочные изделия и нижнее белье, бытовая техника и электроника, а также ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, растения и животные.
Между тем, в организации заметили, что такие товары все же можно будет вернуть в магазин, но лишь в случае обнаружения на них брака. Причем это можно будет сделать только после проведения экспертизы, которая докажет, что объект получил повреждения не из-за покупателя.
При этом отдать возвратный товар обратно в магазин нужно за 14-30 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru