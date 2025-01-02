В Роскачестве назвали категории невозвратных подарков

Между тем, в организации заметили, что такие товары все же можно будет вернуть в магазин, но лишь в случае обнаружения на них брака. Причем это можно будет сделать только после проведения экспертизы, которая докажет, что объект получил повреждения не из-за покупателя.

При этом отдать возвратный товар обратно в магазин нужно за 14-30 дней.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала, что в детстве отец подарил ей кота Маркиза, который прожил в их семье 19 лет.