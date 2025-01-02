Прокурор: Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12
В Черногории количество погибших при стрельбе увеличилось до 12 человек. Об этом в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG) сообщила прокурор Андрияна Настич.
До этого говорилось от о десяти жертвах. Отмечается, что двое из погибших — дети.
По данным Настич, нападения были совершены в пяти различных местах. Четверых раненых прооперировали в Клиническом центре страны.
О стрельбе в Цетинье в Черногории стало известно 1 января. Сообщалось, что 45-летний мужчина открыл огонь по посетителям общепита, а потом скрылся с места преступления. Позже стало известно, что подозреваемым оказался Ацо Мартинович, который покончил с собой. По данным источника, он не входил ни в один из черногорских мафиозных кланов, но был известен как агрессивный человек. Раньше его уже задерживали за незаконное хранение оружия.
После случившегося премьер Черногории Милойко Спайич выступил за рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием и ужесточение наказания за незаконное владение оружием. Вечером 1 января правительство Черногории объявило трехдневный траур.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 1 января в США в Новом Орлеане во время празднования Нового года мужчина въехал в толпу на грузовике, а потом открыл огонь по людям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru