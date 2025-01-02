Прокурор: Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12

В Черногории количество погибших при стрельбе увеличилось до 12 человек. Об этом в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG) сообщила прокурор Андрияна Настич.

До этого говорилось от о десяти жертвах. Отмечается, что двое из погибших — дети.

По данным Настич, нападения были совершены в пяти различных местах. Четверых раненых прооперировали в Клиническом центре страны.

О стрельбе в Цетинье в Черногории стало известно 1 января. Сообщалось, что 45-летний мужчина открыл огонь по посетителям общепита, а потом скрылся с места преступления. Позже стало известно, что подозреваемым оказался Ацо Мартинович, который покончил с собой. По данным источника, он не входил ни в один из черногорских мафиозных кланов, но был известен как агрессивный человек. Раньше его уже задерживали за незаконное хранение оружия.