МИД РФ: В прекращении поставок российского газа через Украину виноваты Киев и США
В прекращении транзита газа из России в страны Евросоюза через Украину виноваты киевские власти и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.
При этом она считает, что за прекращением транзита российского газа также стоит руководство европейских стран. По мнению Захаровой, их представители жертвуют благосостоянием своих народов для того, чтобы финансово поддержать экономику США.
1 января 2025 года в 8:00 часов утра российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за отсутствия юридической и технической возможностей.
До этого стало известно, что Молдавская ГРЭС в Приднестровье из-за прекращения поставок газа из РФ перешла на уголь, передает RT.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Приднестровье из-за отсутствия поставок российского газа отключили отопление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru