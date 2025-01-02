В прекращении транзита газа из России в страны Евросоюза через Украину виноваты киевские власти и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

При этом она считает, что за прекращением транзита российского газа также стоит руководство европейских стран. По мнению Захаровой, их представители жертвуют благосостоянием своих народов для того, чтобы финансово поддержать экономику США.