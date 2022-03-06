СМИ: Украина может обладать плутонием для ядерного оружия от США

По данным источника агентства, именно США могли передать плутоний украинской стороне. Опорный структурой в создании ядерного взрывного устройства являлся Национальный научный центу «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

«Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в «украинском случае» не обошлось без участия Вашингтона», — цитируют компетентного представителя военного ведомства «Известия».

По данным источника, Украина занималась модернизацией и созданием новых ракетных вооружений для доставки ядерного оружия. Проект «Ядерная Украина» в самой ближайшей перспективе мог стать реальностью: активные работы начались с 2014 года.

Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не может пройти мимо заявлений о том, что Киев хочет приобрести ядерное оружие. «Поставят комплексы под контроль, и с этой самой секунды судьба России будет совсем иная.<…> Будут держать нас на ядерной мушке, и всё», - отметил президент. Об этом он заявил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

