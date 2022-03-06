СМИ: Украина может обладать плутонием для ядерного оружия от США
Киев мог получить от Вашингтона плутоний для создания ядерного оружия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя одного из компетентных ведомств России 6 марта, в воскресенье.
По данным источника агентства, именно США могли передать плутоний украинской стороне. Опорный структурой в создании ядерного взрывного устройства являлся Национальный научный центу «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).
«Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в «украинском случае» не обошлось без участия Вашингтона», — цитируют компетентного представителя военного ведомства «Известия».
По данным источника, Украина занималась модернизацией и созданием новых ракетных вооружений для доставки ядерного оружия. Проект «Ядерная Украина» в самой ближайшей перспективе мог стать реальностью: активные работы начались с 2014 года.
Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не может пройти мимо заявлений о том, что Киев хочет приобрести ядерное оружие. «Поставят комплексы под контроль, и с этой самой секунды судьба России будет совсем иная.<…> Будут держать нас на ядерной мушке, и всё», - отметил президент. Об этом он заявил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
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