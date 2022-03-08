Небензя сообщил, почему Украина не дает гражданам уехать в Россию
Власти Украины всеми способами препятствуют выходу населения на территорию России, так как люди расскажут о преступлениях киевского режима, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постпреда Российской Федерации при ООН Василия Небензи, которое он сделал на заседании СБ ООН.
Дипломат обратил внимание на то, что «речь идет об угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев».
Напомним, очередные переговоры Украины и России завершились в Белоруссии с «небольшими подвижками». Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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