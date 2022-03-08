Небензя сообщил, почему Украина не дает гражданам уехать в Россию

Дипломат обратил внимание на то, что «речь идет об угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев».

Напомним, очередные переговоры Украины и России завершились в Белоруссии с «небольшими подвижками». Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

