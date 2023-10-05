Минобороны Италии: переговоры между РФ и Украиной могут начаться весной

Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться весной 2024 года, сообщает ANSA со ссылкой на главу Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.

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По его словам, к этому времени стороны могут исчерпать запасы оружия и захотят предпринять попытку диалога. Министр предположил, что зимой может последовать «российский ответ на украинское контрнаступление».

Ранее Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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