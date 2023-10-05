Минобороны Италии: переговоры между РФ и Украиной могут начаться весной

По его словам, к этому времени стороны могут исчерпать запасы оружия и захотят предпринять попытку диалога. Министр предположил, что зимой может последовать «российский ответ на украинское контрнаступление».

Ранее Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

