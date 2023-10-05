СМИ: Турции готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

Анкара готовит большую международную встречу для разрешения конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Встреча запланирована на конец октября. Она должна состояться в Стамбуле. По данным агентства, в ней примут участие советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

До этого такие встречи проходили в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.

Ранее Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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