СМИ: Турции готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

Встреча запланирована на конец октября. Она должна состояться в Стамбуле. По данным агентства, в ней примут участие советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

До этого такие встречи проходили в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.

Ранее Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

