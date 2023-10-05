СМИ: Турции готовит встречу по разрешению конфликта на Украине
Анкара готовит большую международную встречу для разрешения конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Встреча запланирована на конец октября. Она должна состояться в Стамбуле. По данным агентства, в ней примут участие советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
До этого такие встречи проходили в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.
Ранее Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru