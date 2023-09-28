Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

Уникальный препарат для лечения рака с помощью света начали выпускать в Москве

Доплату молодым медикам в Подмосковье увеличили в пять раз - до 15 тысяч руб.

Молодые дизайнеры Москвы продали более 20 тысяч товаров на маркетах

Экспресс-тест для выявления бешенства впервые представлен в РФ

Педагоги и школьники в День учителя смогут бесплатно посетить выставки Музея Победы