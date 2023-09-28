Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам
28 сентября 202316:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношениях России и Украины наступил момент для «мудрой дипломатии», сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва и Киев выразили желание сесть за стол переговоров, однако устраивающие обе стороны формат и условия ещё не определены.
«Пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдёт… Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным», - подчеркнул Токаев в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru