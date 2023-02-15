Минобороны Германии не рассматривает вопрос поставок истребителей Киеву

По его словам, говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, кода «небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца».

Тем временем, Париж сосредоточится на поставках Киеву артиллерии, танков и систем противовоздушной обороны. Поддержка включает в себя поставку вооружений и средств для восстановления, снаряжение, обучение и обслуживание.

