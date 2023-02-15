Минобороны Германии не рассматривает вопрос поставок истребителей Киеву

В центре внимания Берлина нет вопроса о поставках Киеву истребителей, сообщил телеканалу ARD министр обороны Германии Борис Писториус.

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По его словам, говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, кода «небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца».

Тем временем, Париж сосредоточится на поставках Киеву артиллерии, танков и систем противовоздушной обороны. Поддержка включает в себя поставку вооружений и средств для восстановления, снаряжение, обучение и обслуживание.

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ТЕГИ:ИстребителиСпецоперацияУкраинаГермания
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