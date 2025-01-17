Минобороны: Части ВСУ хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области

Отмечается, что контратакой ВСУ в направлении хутора Бердин также хотели остановить наступление российских войск на Курском направлении. Военное ведомство указало, что на пути ВСУ оказались военнослужащие Воздушно-десантных войск и бойцы спецназа «Ахмат».

Попытка контратаки ВСУ была сорвана, украинские военные понесли значительные потери, добавили в Минобороны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ сохраняется на уровне 880 тысяч человек. Он указывал, что эти военнослужащие «рассредоточены по всей стране», передает «Радиоточка НСН».

