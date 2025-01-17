Минобороны: Части ВСУ хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области

Вооруженные силы РФ отразили контратаку украинских военных в направлении хутора Бердин в Курской области, она была предпринята Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы вырваться из зоны блокирования. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли в Курской области более 52 330 военнослужащих

Отмечается, что контратакой ВСУ в направлении хутора Бердин также хотели остановить наступление российских войск на Курском направлении. Военное ведомство указало, что на пути ВСУ оказались военнослужащие Воздушно-десантных войск и бойцы спецназа «Ахмат».

Попытка контратаки ВСУ была сорвана, украинские военные понесли значительные потери, добавили в Минобороны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ сохраняется на уровне 880 тысяч человек. Он указывал, что эти военнослужащие «рассредоточены по всей стране», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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