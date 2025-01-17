Минобороны: Части ВСУ хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области
Вооруженные силы РФ отразили контратаку украинских военных в направлении хутора Бердин в Курской области, она была предпринята Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы вырваться из зоны блокирования. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что контратакой ВСУ в направлении хутора Бердин также хотели остановить наступление российских войск на Курском направлении. Военное ведомство указало, что на пути ВСУ оказались военнослужащие Воздушно-десантных войск и бойцы спецназа «Ахмат».
Попытка контратаки ВСУ была сорвана, украинские военные понесли значительные потери, добавили в Минобороны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ сохраняется на уровне 880 тысяч человек. Он указывал, что эти военнослужащие «рассредоточены по всей стране», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Северной Осетии ввели режим «Ковер»
- Брат Чубайса назвал странной просьбу депутатов проверить экс-главу «Роснано»
- ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области
- В Израиле выступили против власти ХАМАС в секторе Газа
- Стивен Кинг призвал к отмене «Оскара» из-за пожаров в Лос-Анджелесе
- Потери ВСУ в Курской области превысили 52 450 военнослужащих
- Жительницу Красноярского края обвинили в убийстве своих детей
- Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус
- И. о. директора «РОСИЗО» стал заместитель Галактионовой Москвичев
- Запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии опустились ниже 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru