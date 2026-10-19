Во Франции из-за массовых беспорядков введут комендантский час
Комендантский час введут во Франции из-за массовых беспорядков. Как сообщает BFMTV, об этом заявил премьер-министр республики Себастьен Лекорню.
По его словам, введение «частичного и локального комендантского часа» в центрах городов обусловлено «очень специфическим видом широкомасштабного мародерства».
«Мы не можем позволить этому продолжаться бесконечно», — подчеркнул Лекорню.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что полиция потеряла контроль над ситуацией с протестами в ряде городов страны, пишут «Известия».
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