Во Франции из-за массовых беспорядков введут комендантский час

Комендантский час введут во Франции из-за массовых беспорядков. Как сообщает BFMTV, об этом заявил премьер-министр республики Себастьен Лекорню.

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По его словам, введение «частичного и локального комендантского часа» в центрах городов обусловлено «очень специфическим видом широкомасштабного мародерства».

«Мы не можем позволить этому продолжаться бесконечно», — подчеркнул Лекорню.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что полиция потеряла контроль над ситуацией с протестами в ряде городов страны, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Abaca Press / Sipa USA
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиФранция

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