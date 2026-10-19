Песков: Кадровые перестановки в правительстве — это нормальный процесс
19 октября 202613:42
Алексей Филимонов
Ротация кадров в правительстве - это нормальный рабочий процесс. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава правительства Михаил Мишустин «инициирует те изменения, которые он считает необходимыми».
«Для продолжения эффективной деятельности кабинета министров», - указал представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал предложенные Мишустиным кадровые изменения в российком правительстве, пишут «Известия».
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