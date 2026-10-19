Песков: Кадровые перестановки в правительстве — это нормальный процесс

Ротация кадров в правительстве - это нормальный рабочий процесс. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мишустин направил в Госдуму кандидатуры новых членов кабмина

Он отметил, что глава правительства Михаил Мишустин «инициирует те изменения, которые он считает необходимыми».

«Для продолжения эффективной деятельности кабинета министров», - указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал предложенные Мишустиным кадровые изменения в российком правительстве, пишут «Известия».

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ТЕГИ:Отставки И НазначенияПравительство РоссииМихаил МишустинДмитрий Песков

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