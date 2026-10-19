Дороже денег: Почему молодожены в России не дарят друг другу подарки на свадьбу
В России не сложилась традиция материальных подарков от жениха невесте и наоборот, заявила НСН Евгения Лейбман.
Молодые пары тратят почти весь бюджет на церемонию и путешествия, а финансово их одаривают родители и более старшие поколения семьи, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
В Китае прямо во время церемонии невеста вручила жениху крутейшую видеокарту -— парень от счастья не смог сдержать слез. Видео появилось в социальных сетях. Флагманскую Asus ROG Astral RTX 5090 очень сложно достать в стране, к тому же она стоит целое состояние — 50 000 юаней (около 630 тысяч рублей). Лейбман объяснила, почему россияне редко дарят друг другу такие подарки на свадьбу.
«У нас если и делаются подарки, то какие-то творческие. Это может быть песня или какой-то фильм. Пары делают что–то, что несет не финансовую ценность, а запомнится. Но все зависит от финансовой возможности. Чаще всего денег на дорогостоящие подарки просто не остается. Блогеры могут подарить своим невестам “Ламборгини”. Надо учитывать, что мы живем в стране, в которой долгое время говорилось, что главное, чтобы подарок был от души. Поэтому дарят то, что может цениться больше денег. Их могут передать родители: дедушка подарил молодоженам миллион рублей, родители квартиру. А так у молодых все уходит потом на свадьбу или путешествия», — указала она.
Ранее Лейбман в эфире НСН дала главный совет молодоженам.
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