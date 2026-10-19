Молодые пары тратят почти весь бюджет на церемонию и путешествия, а финансово их одаривают родители и более старшие поколения семьи, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.



В Китае прямо во время церемонии невеста вручила жениху крутейшую видеокарту -— парень от счастья не смог сдержать слез. Видео появилось в социальных сетях. Флагманскую Asus ROG Astral RTX 5090 очень сложно достать в стране, к тому же она стоит целое состояние — 50 000 юаней (около 630 тысяч рублей). Лейбман объяснила, почему россияне редко дарят друг другу такие подарки на свадьбу.