Познер заявил, что не смог бы общаться с «гением» Мамоновым

Владимир Познер предположил, что они с Петром Мамоновым не понравились бы друг другу, назвав редкой удачей знакомство с режиссером Павлом Лунгиным 

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе со специальным корреспондентом НСН назвал выдающимся фильм Павла Лунгина о Петре Мамонове.

В выходные в Москве прошел закрытый показ фильма «Четыре жизни Петра Мамонова» режиссера Павла Лунгина. Официальная премьера картины о лидере рок-группы «Звуки Му» состоится в кинотеатрах 22 октября. Познер признался, что не знал такого Мамонова, которого открыл ему фильм Лунгина.

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«Я считаю, что это абсолютно блестящий фильм. На меня это произвело очень сильно впечатление. Вообще я Мамонова, по сути, видел только в двух фильмах Лунгина. Этого было недостаточно, чтобы почувствовать, что он за личность. А здесь это сделано невероятно мощно и талантливо. Для меня это выдающаяся работа. В фильме Мамонов раскрывается в каждой ипостаси с одинаковой силой. Здесь он и как рок-музыкант выдающийся и все, что делает – как никто! Это уникальнейший человек и этот фильм потрясающе об этом рассказывает. Он попал в десятку!» - подчеркнул он.

При этом Познер предположил, что в случае из знакомства с Мамоновым они бы невзлюбили друг друга.

«Нет, я никогда его не знал. Думаю, что я бы ему очень не понравился, и он бы мне очень не понравился. Такого рода личности с этими взрывами, выпиванием, разочарованием - это абсолютно не мой человек, но, конечно, он гений. Смотреть на него — да, а общаться с ним, думаю, что нет. С Лунгиным же я очень хорошо знаком и это редкая удача», - подчеркнул собеседник НСН.
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Со своей стороны, телеведущий Дмитрий Дибров, также побывавшей на показе фильма о Мамонове, назвал Павла Лунгина режиссером с «крупным почерком».

«Всякий великий режиссер сначала великий, потом – режиссер. Это крупный почерк», - отметил он.

Режиссер Павел Лунгин ранее раскрыл в интервью НСН секреты фильма о Петре Мамонове.

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ФОТО: РИА Новости
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