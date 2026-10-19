Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе со специальным корреспондентом НСН назвал выдающимся фильм Павла Лунгина о Петре Мамонове.

В выходные в Москве прошел закрытый показ фильма «Четыре жизни Петра Мамонова» режиссера Павла Лунгина. Официальная премьера картины о лидере рок-группы «Звуки Му» состоится в кинотеатрах 22 октября. Познер признался, что не знал такого Мамонова, которого открыл ему фильм Лунгина.