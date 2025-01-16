ВСУ потеряли в Курской области более 52 330 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52 330 военнослужащих.

Также российские войска подбили 305 танков, 231 БМП и 170 БТР, 1567 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы и 1486 автомобилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тысяч военных, сообщает RT.