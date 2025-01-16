ВСУ потеряли в Курской области более 52 330 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52 330 военнослужащих.

Также российские войска подбили 305 танков, 231 БМП и 170 БТР, 1567 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы и 1486 автомобилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тысяч военных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУКурская Область

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