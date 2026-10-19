«Мы привыкли к нашему укладу, который у каждого свой, и очень тяжело туда внедрить занятия физкультурой. Это связано и с развитием информационных явлений, и времени у нас очень мало. Но на самом деле времени хватает у всех. А самое главное собраться, выйти и сделать, допустим, базовую тренировку. Мы все знаем, что спорт — это хорошо, это долголетие и хорошее настроение. Но препятствие в том, что донести это до каждого нужно по-своему. Другими словами, подобрать ключики для каждого человека, чтобы в его график, мышление, структуру внедрить такое маленькое зерно, как физкультура», - сказал Тихонов.

По его словам, мотивировать себя можно по-разному.

«Иногда меня лично мотивируют классные победы сборной России, либо свои победы, если они есть на записи. Например, как хорошо и с какой скоростью я бежал 15 лет назад, и хочу сейчас выйти, чтобы чуточку приблизиться к этому. Также мотивирует естественный подхват. Когда он появляется, нужно сразу же одеваться и выходить на улицу, ни о чем не думая, чтобы не было никаких лишних факторов: ах, вот дождь идет, не та экипировка. Самое главное поймать волну и выйти. Можно посмотреть короткие ролики, шортсы, где человек превозмогает себя, или победа любимой команды. В соцсетях много такой мотивирующей информации. Я считаю, что для современного человека одна из мотиваций - это визуальный просмотр, который вызовет реакцию: «я тоже так могу», «я тоже так сделаю», - отметил собеседник НСН.

Тем, кто не может заниматься физкультурой без наставника, а это дорого, собеседник НСН советует просто лучше искать, ведь тренировок и направлений много, в том числе – с доступными ценами.

«Если копнуть глубже, во времена СССР спорт у нас был бесплатным, и мы на энтузиазме занимались. Сейчас, конечно, другое время, разные цены, тренировки и направления. Я считаю, что нужно найти своего тренера, или ментора, который будет по своим ресурам», - сказал Тихонов.

Тем же людям, которые хотели бы заниматься спортом, но ссылаются на работу с раннего утра до позднего вечера, эксперт советует осознать одну важную вещь.

«Физкультура – это же для себя. Это же про заниматься собой. Так что можно с утра пораньше. То есть сделал дела лично для себя любимого, а дальше уже можешь начинать заниматься всеми остальными запланированными делами. То есть внедрять занятия либо перед работой, либо у меня есть ученики, которые делают физкультуру или легкую пробежку во время обеда, либо, если сильно не обременен домашними делами, можно и вечером выйти после длинного дня. Но я рекомендую тренироваться утром, пока есть запал сил. Когда ты потратишь немного силовой энергии утром, ты ее вместе с тем еще больше сгенерируешь на день», - добавил Тихонов.

Ранее Артем Тихонов рассказал НСН, как лучше выбрать локацию для тех, кто предпочитает пробежки.

