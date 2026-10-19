Поймать волну: Россиянам рассказали, как найти мотивацию для тренировок
Чтобы не только смотреть спортивные мероприятия по ТВ, но и самому заняться физкультурой, нужно просто выйти из дома, считает Артем Тихонов.
Найти время на тренировку даже при самом загруженном графике всегда можно, главное себя правильно мотивировать, заявил НСН тренер по бегу и функциональным тренировкам Артем Тихонов.
Как показало недавнее исследование, россияне чаще интересуются спортом, чем им занимаются. А главным препятствием к личным тренировкам называют отсутствие времени. По данным опроса центра ICMR и аналитической платформы V-PROJECT, спортом занимаются только 30% респондентов. 32,5% тренируются реже двух-трех раз в неделю, а 37,5% не занимаются вовсе. На отсутствие времени на физические упражнения сослались 43%, еще 28% на высокую стоимость занятий, а 25% - на отсутствие мотивации, пишет РБК. По мнению Артема Тихонова, все это те барьеры, которые при должной мотивации легко преодолеть.
«Мы привыкли к нашему укладу, который у каждого свой, и очень тяжело туда внедрить занятия физкультурой. Это связано и с развитием информационных явлений, и времени у нас очень мало. Но на самом деле времени хватает у всех. А самое главное собраться, выйти и сделать, допустим, базовую тренировку. Мы все знаем, что спорт — это хорошо, это долголетие и хорошее настроение. Но препятствие в том, что донести это до каждого нужно по-своему. Другими словами, подобрать ключики для каждого человека, чтобы в его график, мышление, структуру внедрить такое маленькое зерно, как физкультура», - сказал Тихонов.
По его словам, мотивировать себя можно по-разному.
«Иногда меня лично мотивируют классные победы сборной России, либо свои победы, если они есть на записи. Например, как хорошо и с какой скоростью я бежал 15 лет назад, и хочу сейчас выйти, чтобы чуточку приблизиться к этому. Также мотивирует естественный подхват. Когда он появляется, нужно сразу же одеваться и выходить на улицу, ни о чем не думая, чтобы не было никаких лишних факторов: ах, вот дождь идет, не та экипировка. Самое главное поймать волну и выйти. Можно посмотреть короткие ролики, шортсы, где человек превозмогает себя, или победа любимой команды. В соцсетях много такой мотивирующей информации. Я считаю, что для современного человека одна из мотиваций - это визуальный просмотр, который вызовет реакцию: «я тоже так могу», «я тоже так сделаю», - отметил собеседник НСН.
Тем, кто не может заниматься физкультурой без наставника, а это дорого, собеседник НСН советует просто лучше искать, ведь тренировок и направлений много, в том числе – с доступными ценами.
«Если копнуть глубже, во времена СССР спорт у нас был бесплатным, и мы на энтузиазме занимались. Сейчас, конечно, другое время, разные цены, тренировки и направления. Я считаю, что нужно найти своего тренера, или ментора, который будет по своим ресурам», - сказал Тихонов.
Тем же людям, которые хотели бы заниматься спортом, но ссылаются на работу с раннего утра до позднего вечера, эксперт советует осознать одну важную вещь.
«Физкультура – это же для себя. Это же про заниматься собой. Так что можно с утра пораньше. То есть сделал дела лично для себя любимого, а дальше уже можешь начинать заниматься всеми остальными запланированными делами. То есть внедрять занятия либо перед работой, либо у меня есть ученики, которые делают физкультуру или легкую пробежку во время обеда, либо, если сильно не обременен домашними делами, можно и вечером выйти после длинного дня. Но я рекомендую тренироваться утром, пока есть запал сил. Когда ты потратишь немного силовой энергии утром, ты ее вместе с тем еще больше сгенерируешь на день», - добавил Тихонов.
Ранее Артем Тихонов рассказал НСН, как лучше выбрать локацию для тех, кто предпочитает пробежки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Национальная премия креативных индустрий получит новую номинацию
- ФСО проведет плановые учения в центре Москвы
- Познер заявил, что не смог бы общаться с «гением» Мамоновым
- Песков: Кадровые перестановки в правительстве — это нормальный процесс
- Дороже денег: Почему молодожены в России не дарят друг другу подарки на свадьбу
- Трое суток в аэропорту: Куда жаловаться пассажирам «проклятого рейса» Москва-Хургада
- Песков: США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине
- Режиссером фильма «Лавр» по роману Водолазкина станет Антон Федоров
- Избавятся или оставят? Что ждет программистов и дизайнеров в конкуренции с ИИ
- Российская туристка упала с шестиметровой высоты у водопада в Турции