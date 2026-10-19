Режиссером фильма «Лавр» по роману Водолазкина станет Антон Федоров
Режиссер, актер и художник Антон Федоров будет работать над киноверсией романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом сообщает РИА Новости.
Главную роль в картине сыграет актер Юра Борисов. Он также выступит сопродюсером ленты.
Антон Федоров известен в том числе как театральный режиссер, среди его постановок - «Ревизор», «Петровы в гриппе», «Иваново детство», «Вишневый сад». Он дважды становился лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Евгений Водолазкин поддержал выбор режиссера экранизации своего романа.
«"Лавр" – роман необычный, со всеми плюсами и минусами этого обстоятельства. У Антона Федорова есть вкус к таким текстам... Театральный и киноопыт Антона позволяет надеяться и на хороший результат с "Лавром"», – считает писатель.
Ранее кинокритик Сергей Сычев в интервью НСН заявил, что фильм «Лавр» будут сравнивать с одноименным спектаклем-блокбастером московского МХАТ имени Горького. По мнению эксперта, имя Юры Борисова не гарантирует картине кассовый успех.
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