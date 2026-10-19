Песков: США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине
19 октября 202613:18
Алексей Филимонов
Американская сторона продолжает свои посреднические миротворческие усилия по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва высоко ценит эти усилия.
«Но, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что вокруг предложений по украинскому урегулированию много «газетного шума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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