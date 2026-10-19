Песков: США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине

Он отметил, что Москва высоко ценит эти усилия.

«Но, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что вокруг предложений по украинскому урегулированию много «газетного шума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».