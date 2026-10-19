Национальная премия креативных индустрий получит новую номинацию
Российская национальная премия креативных индустрий впервые расширит круг лауреатов в 2026 году за счет появления новой номинации — «Креативное поколение». Ее победителями могут стать сообщества, платформы, организации или проектные коллективы, которые создали и успешно внедрили новые или перспективные форматы объединения, поддержки и развития людей в креативных индустриях
Это позволяет расширять круг профессиональных знакомств и находить партнеров, заказчиков и наставников, подчеркнул член Жюри Премии, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.
«Номинация «Креативное поколение» создана для того, чтобы отметить и поощрить команды и людей, которые создают проекты в сфере креативных индустрий. Специалисты из разных сфер приходят в творчество и реализуют содержательные проекты вместе: дизайнеры плечом к плечу работают с инженерами, музыканты — с IT-разработчиками», — отметил он.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 октября на официальном сайте rc-awards.ru. В 2026-м будет разыграно 11 номинаций: семь главных и четыре специальных. Жюри отберет тех, кто внес наибольший вклад в развитие креативной экономики России. Один проект может участвовать сразу в нескольких номинациях.
«Креативное поколение» — это также национальное движение, которое объединяет отдельных креаторов и отраслевые союзы из различных субъектов РФ. Проект запущен Единым центром креативной экономики (АНО «Креативная экономика») в 2026 году. Его президент Марина Монгуш поделилась, что задача ее проекта — собрать талантливых людей вместе ради общей работы в команде, а также показать им возможности креативной экономики.
«К этой идее мы пришли через исследование: изучили 200 сообществ из всех восьми федеральных округов и всех 16 секторов креативных индустрий. И увидели, что люди готовы к сотрудничеству, но им не хватает инфраструктуры и общей платформы. Поэтому главная цель движения — вырастить поколение профессионалов, для которых креативная экономика станет осознанной карьерой, а не случайностью», — объяснила она.
По ее словам, такая работа позволит нарастить долю креативного сектора в ВВП России до 7,7% к 2036-му году.
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