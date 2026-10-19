ФСО проведет плановые учения в центре Москвы

Федеральная служба охраны (ФСО) России проведет в Москве трёхдневные плановые учения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военный ответ: Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал ядерные учения НАТО

Уточняется, что учения пройдут с 21 по 23 октября на территории зданий правительства, Администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Их цель - отработка практических вопросов служебной деятельности.

«Введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО с 785 до 812 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьУченияМоскваФСО

Горячие новости

Все новости

партнеры