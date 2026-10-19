ФСО проведет плановые учения в центре Москвы
Федеральная служба охраны (ФСО) России проведет в Москве трёхдневные плановые учения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что учения пройдут с 21 по 23 октября на территории зданий правительства, Администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Их цель - отработка практических вопросов служебной деятельности.
«Введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО с 785 до 812 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 300 тысяч человек попали в реестр злостных неплательщиков алиментов
- Во Франции из-за массовых беспорядков введут комендантский час
- Поймать волну: Россиянам рассказали, как найти мотивацию для тренировок
- Национальная премия креативных индустрий получит новую номинацию
- ФСО проведет плановые учения в центре Москвы
- Познер заявил, что не смог бы общаться с «гением» Мамоновым
- Песков: Кадровые перестановки в правительстве — это нормальный процесс
- Дороже денег: Почему молодожены в России не дарят друг другу подарки на свадьбу
- Трое суток в аэропорту: Куда жаловаться пассажирам «проклятого рейса» Москва-Хургада
- Песков: США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине