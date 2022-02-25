Минобороны: Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались
Более 150 военнослужащих украинских силовых структур сложили оружие в ходе военной операции России и республик Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — цитирует Конашенкова РИА Новости.
Представитель Минобороны сообщил, что 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в районе Николаевска, подразделение морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ запросило у Народной милиции ДНР коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия украинские военные смогут вернуться к своим семьям. Всех сдавшихся силовиков отпустят домой после стабилизации обстановки в зоне боевых действий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что некоторые украинские военные сдаются, понимая бесперспективность сопротивления силам РФ и республик Донбасса.
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