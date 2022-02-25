В Минобороны РФ заявили об уничтожении 118 военных объектов Украины


В Минобороны России представили обновленные данные об уничтоженных военных объектах Украины в ходе спецоперации.

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на данный момент выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры.

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«Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций», - сказал Конашенков.

Накануне он говорил о 74-х выведенных из строя объектах Вооруженных сил Украины.

Также отмечалось, что российскими военными сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВооруженные Силы РФУкраина
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