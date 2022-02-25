В Минобороны РФ заявили об уничтожении 118 военных объектов Украины

Подразделения российских ВДВ взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

СМИ: Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе

Египетские отели не выселяют туристов, которые не могут вернуться в Россию и Украину

Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком

Газета «Советский Спорт» вышла с надписью «Не до футбола» на обложке

Почти 15 тысяч человек госпитализированы в России за сутки с COVID-19