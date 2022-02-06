Министр обороны Украины заявил об отсутствии скорой угрозы вторжения России
Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутной» военной угрозы со стороны России. Об этом глава украинского Министерства обороны заявил в интервью итальянской газете La Repubblica 6 февраля.
«Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения — прим. НСН), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — отметид украинский министр.
По словам Резникова, Украина не намерена нападать на Крым и Донбасс.
«Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности», — заявил Резников.
Он также выразил уверенность в том, что президенты России и Украины встретятся. Однако, по его мнению, для диалога потребуется «посредничество». МестомВстреча в верхах может состояться в Женеве, Берлине, Варшаве или Стамбуле.
Ранее глава Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган заявил местным СМИ, что украинский президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. По их данным, Эрдоган считает, что если удастся достичь проведения встречи на высшем уровне, то результат её даст возможность новой формации в регионе.
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