Министр обороны Украины заявил об отсутствии скорой угрозы вторжения России

«Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения — прим. НСН), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — отметид украинский министр.

По словам Резникова, Украина не намерена нападать на Крым и Донбасс.

«Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности», — заявил Резников.

Он также выразил уверенность в том, что президенты России и Украины встретятся. Однако, по его мнению, для диалога потребуется «посредничество». МестомВстреча в верхах может состояться в Женеве, Берлине, Варшаве или Стамбуле.

Ранее глава Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган заявил местным СМИ, что украинский президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. По их данным, Эрдоган считает, что если удастся достичь проведения встречи на высшем уровне, то результат её даст возможность новой формации в регионе.

