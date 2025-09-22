В Славянском районе Кубани выявили повреждения по 13 адресам из-за БПЛА
22 сентября 202510:20
Повреждения из-за обломков беспилотников зарегистрировали в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее Минобороны заявило, что ночью 22 сентября на Кубани сбили 25 дронов ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
«В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам», - указали в оперштабе.
Никто не пострадал, на местах находятся специалисты оперативных и экстренных служб.
