В Славянском районе Кубани выявили повреждения по 13 адресам из-за БПЛА

Повреждения из-за обломков беспилотников зарегистрировали в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников

Ранее Минобороны заявило, что ночью 22 сентября на Кубани сбили 25 дронов ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

«В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам», - указали в оперштабе.

Никто не пострадал, на местах находятся специалисты оперативных и экстренных служб.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

