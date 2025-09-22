В Славянском районе Кубани выявили повреждения по 13 адресам из-за БПЛА

Началось активное строительство Бирюлевской линии московского метро В городе начинается строительство нового участка Московского скоростного диаметра по улице Каспийской Новостройки в ближнем Подмосковье подорожали за год почти на 7% Собянин: Около 6,5 млн человек стали участниками спортивных мероприятий в этом сезоне Последний «летний» день ждёт жителей столичного региона сегодня