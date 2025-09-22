Врачи не научились возвращать обоняние после пандемии коронавируса
Оториноларинголог Юлия Тишина заявила НСН, что к 5% людей, которые переболели ковидом, обоняние так и не вернулось.
Врачи до сих пор не научились возвращать обоняние пациентам после пандемии коронавируса, нет никаких лекарств и методик в этой сфере, заявила НСН оториноларинголог Юлия Тишина.
Российские ученые впервые в мире подробно описали на молекулярном уровне механизм нарушения обоняния при коронавирусной инфекции и других патологиях. Это осложнение наблюдается примерно в половине случаев COVID-19, однако универсального метода борьбы все еще нет, пишут «Известия». Тишина подчеркнула, что пока нет эффективного метода лечения.
«Проблемы аносмии (полной потери обоняния), гипосмии (частичной потери обоняния) или паросмии (нарушение обоняния) стали актуальны непосредственно во времена пандемии COVID-19. Мировая статистика говорит нам о том, что практически 27 млн человек по всему миру лишились обоняния после ковида. К 75% из них в течение месяца обоняние вернулось самостоятельно, а вот 5% так и остались без этого чувства. Многие люди даже не осознавали этого. Достоверно сказать, к кому обоняние возвращалось быстрее, нет. Мужчины и женщины в данной ситуации имели равные позиции. Также имели значение возраст, сопутствующая патология и степень тяжести ковида. Курение и употребление алкогольных напитков усугубляло данную ситуацию. Само по себе употребление крепких алкогольных напитков таких как водка, коньяк, текила и виски снижает остроту обоняния», - рассказала она.
По ее словам, российские врачи совершат прорыв, если придумают, как возвращать обоняние именно после коронавируса.
«Восстановлением обоняния при разных патологиях занимаются достаточно давно. В случае с аносмией после перенесенного коронавируса все намного сложнее. До сегодняшнего дня нет ни одного официального препарата для лечения данной патологии, нет никаких достоверных рекомендаций. Самым распространенным методом лечения является обонятельная тренировка-когда пациент выбирает наиболее знакомые для себя запахи, вдыхает их, что позволяет восстановить связь между зонами мозга и обонятельными рецепторами. Также многие современные клиники предлагают сейчас программы реабилитации после для восстановления обоняния. Данные программы зачастую стоят баснословных денег, но предлагают стандартный набор процедур: предварительное обследование с эндоскопией носоглотки, физиотерапию, назальные инъекции и так далее. Эффективность данной реабилитации для восстановления обоняния не доказана. У наших российских ученых есть все шансы совершить прорыв в лечении такой проблемы, основываясь на гипотезе поломки транспортных белков в полости носа. Но это потребует времени», - добавила собеседница НСН.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы возвращения числа случаев заражения коронавирусом к пандемийному уровню. Об этом ранее заявил глава офиса структуры в Москве Батыр Бердыклычев.
Ранее медики предупредили, что осенью россиянам могут грозить два штамма коронавируса - «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал возможных покупателей TikTok в США
- Цена на золото впервые превысила $3750
- Унижение и «старики»: Продюсер Бурлаков разнес организацию «Интервидения»
- Врачи не научились возвращать обоняние после пандемии коронавируса
- Требование Трампа вернуть базу Баграм ведет к полноценной войне в Афганистане
- Трамп откажется от Тайваня и «кошмарных» угроз ради сделки с Китаем
- В Славянском районе Кубани выявили повреждения по 13 адресам из-за БПЛА
- «Исчезнут за 1,5 недели!»: Автоподставщиков призвали приравнять к террористам
- МИД Франции: Новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США
- Фадеев назвал неожиданным отказ Шамана от оценок на «Интервидении»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru