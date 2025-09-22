«Проблемы аносмии (полной потери обоняния), гипосмии (частичной потери обоняния) или паросмии (нарушение обоняния) стали актуальны непосредственно во времена пандемии COVID-19. Мировая статистика говорит нам о том, что практически 27 млн человек по всему миру лишились обоняния после ковида. К 75% из них в течение месяца обоняние вернулось самостоятельно, а вот 5% так и остались без этого чувства. Многие люди даже не осознавали этого. Достоверно сказать, к кому обоняние возвращалось быстрее, нет. Мужчины и женщины в данной ситуации имели равные позиции. Также имели значение возраст, сопутствующая патология и степень тяжести ковида. Курение и употребление алкогольных напитков усугубляло данную ситуацию. Само по себе употребление крепких алкогольных напитков таких как водка, коньяк, текила и виски снижает остроту обоняния», - рассказала она.

По ее словам, российские врачи совершат прорыв, если придумают, как возвращать обоняние именно после коронавируса.

«Восстановлением обоняния при разных патологиях занимаются достаточно давно. В случае с аносмией после перенесенного коронавируса все намного сложнее. До сегодняшнего дня нет ни одного официального препарата для лечения данной патологии, нет никаких достоверных рекомендаций. Самым распространенным методом лечения является обонятельная тренировка-когда пациент выбирает наиболее знакомые для себя запахи, вдыхает их, что позволяет восстановить связь между зонами мозга и обонятельными рецепторами. Также многие современные клиники предлагают сейчас программы реабилитации после для восстановления обоняния. Данные программы зачастую стоят баснословных денег, но предлагают стандартный набор процедур: предварительное обследование с эндоскопией носоглотки, физиотерапию, назальные инъекции и так далее. Эффективность данной реабилитации для восстановления обоняния не доказана. У наших российских ученых есть все шансы совершить прорыв в лечении такой проблемы, основываясь на гипотезе поломки транспортных белков в полости носа. Но это потребует времени», - добавила собеседница НСН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы возвращения числа случаев заражения коронавирусом к пандемийному уровню. Об этом ранее заявил глава офиса структуры в Москве Батыр Бердыклычев.

Ранее медики предупредили, что осенью россиянам могут грозить два штамма коронавируса - «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1).

