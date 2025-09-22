Чтобы искоренить автоподставщиков, необходимо приравнять это преступление к терроризму и покушению на убийство. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Из-за участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав, ОСАГО в некоторых регионах дорожает. Так, разница в стоимости между самыми «спокойными» и самыми «проблемными» субъектами может быть в два раза, пишут «Известия». Для регионов из «красной» зоны Центробанк также хочет ввести дополнительный коэффициент, который сделает полисы там еще дороже. Крохмаль заявил, повышение цены ОСАГО бессмысленно и недопустимо.