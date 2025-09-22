«Исчезнут за 1,5 недели!»: Автоподставщиков призвали приравнять к террористам

Те, кто создают автоподставы на дорогах, должны сидеть в тюрьме пожизненно, заявил НСН Константин Крохмаль.

Чтобы искоренить автоподставщиков, необходимо приравнять это преступление к терроризму и покушению на убийство. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Из-за участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав, ОСАГО в некоторых регионах дорожает. Так, разница в стоимости между самыми «спокойными» и самыми «проблемными» субъектами может быть в два раза, пишут «Известия». Для регионов из «красной» зоны Центробанк также хочет ввести дополнительный коэффициент, который сделает полисы там еще дороже. Крохмаль заявил, повышение цены ОСАГО бессмысленно и недопустимо.

«Ни в одной цивилизованной стране мира водители не расплачиваются за мошенников. Увеличение стоимости ОСАГО абсолютно недопустимо. Вопрос решается ужесточением наказания для автоподставщиков вплоть до пожизненного заключения. Если приравнять это преступление к терроризму, к покушению на убийство, а также ввести полную конфискацию всех средств, которые есть у мошенников, и уголовную ответственность до 15-30 лет лишения свободы, то автоподставщики исчезнут через полторы недели. В Китае на полтора миллиарда человек нет автоподставщиков, потому что наказание приравнено к терроризму. Автоподставщиков нет и европейских странах, потому что там очень грамотная система по их выявлению, работают страховые шерифы. У нас, к сожалению, за это должен расплачиваться водитель. Повышение стоимости ОСАГО хоть в два раза, хоть в десять раз проблему не решит. Из 100% ДТП - 25% с умыслом, из них 10% - это те, кто вымогает деньги у гражданина», - рассказал он.
По его словам, сейчас этот вид мошенничества уже приобрел космические масштабы из-за того, что долгое время к проблеме не относились серьезно.

«Мошенничество на дорогах скоро догонит телефонное мошенничество. Эта система уже существует пять лет, просто не было такой огласки, и этим серьезно никто не занимался. В Эмиратах, например, за это расстреливают, а у нас мошенник – это баловник. Парадоксально, но наибольшее количество автоподстав не в городах-миллионниках, а там, где нет камеры видеофиксации. Сейчас таким мошенничеством покрыта вся Россия», - подытожил он.

Ранее стало известно, что для некоторых россиян могут ввести бесплатное ОСАГО, кроме того, определенную категорию граждан планируют освободить от транспортного налога на федеральном уровне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
