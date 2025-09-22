МИД Франции: Новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США

Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России был согласован с США. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эфире телеканала TF1.

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности 19-го пакета санкций против России

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения [американского президента] Дональда Трампа к власти согласован с США», - подчеркнул глава МИД.

Новый пакет ограничений планируют принять в ближайшее время.

Ранее в ЕС утвердили 19-й пакет антироссийских санкций. Брюссель намерен в том числе установить правила для ограничения выдачи виз гражданам РФ, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
