МИД Франции: Новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США
22 сентября 202509:53
Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России был согласован с США. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эфире телеканала TF1.
«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения [американского президента] Дональда Трампа к власти согласован с США», - подчеркнул глава МИД.
Новый пакет ограничений планируют принять в ближайшее время.
Ранее в ЕС утвердили 19-й пакет антироссийских санкций. Брюссель намерен в том числе установить правила для ограничения выдачи виз гражданам РФ, пишет 360.ru.
