Фадеев назвал неожиданным отказ Шамана от оценок на «Интервидении»
Продюсер и композитор Максим Фадеев назвал неожиданностью отказ певца Шамана (Ярослава Дронова) от оценок жюри на международном конкурсе «Интервидение». Об этом музыкант написал в соцсетях.
Фадеев написал песню «Прямо по сердцу», с которой Шаман представлял Россию на конкурсе. По словам продюсера, отказ артиста от оценок был неожиданным, Фадеев «думал, что пишет песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды». Как отметил автор, в этом случае композиция была бы другой.
Кроме того, Фадеев высказался о номере Шамана на «Интервидении». Во время выступления исполнитель парил над сценой и оказался в «каскадерских» условиях. По словам продюсера, песня «Прямо по сердцу» очень сложна вокально и отличается партитурой, требующей «максимальной» концентрации и «физиологического спокойствия», и на фоне постановки номера прозвучала некорректно.
«Ярослав был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия... В кульминации, ради которой все и затевалось, не прозвучала та самая нота - было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала», - поделился Фадеев.
Продюсер подчеркнул, что сейчас Россия не может позволить себе ни малейшей ошибки, и выразил надежду, что этот опыт останется «первым блином комом».
Финал конкурса «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября. Победителем международного смотра стал певец из Вьетнама Дык Фук, пишет 360.ru.
