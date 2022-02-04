Песков не исключил встречу Путина и Зеленского в Турции

Не исключено, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Турции. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Он отметил, что президент «готов встречаться ради дела с кем угодно», но при этом надо понимать, «что будет на выходе и что будет обсуждаться», а такого понимания сейчас нет.

Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца пройдут 15 февраля

Ранее сегодня телеканал CNN TÜRK сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским коллегой Владимиром Зеленским об организации его встречи с Путиным.

Президенты Украины и Турции Зеленский и Эрдоган в четверг встретились в Киеве.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ТурцияВладимир ПутинВладимир Зеленский
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