Песков не исключил встречу Путина и Зеленского в Турции
Не исключено, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Турции. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что президент «готов встречаться ради дела с кем угодно», но при этом надо понимать, «что будет на выходе и что будет обсуждаться», а такого понимания сейчас нет.
Ранее сегодня телеканал CNN TÜRK сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским коллегой Владимиром Зеленским об организации его встречи с Путиным.
Президенты Украины и Турции Зеленский и Эрдоган в четверг встретились в Киеве.
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