Песков не исключил встречу Путина и Зеленского в Турции

Не исключено, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Турции. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Он отметил, что президент «готов встречаться ради дела с кем угодно», но при этом надо понимать, «что будет на выходе и что будет обсуждаться», а такого понимания сейчас нет.